20.5 مليون يورو من أوروبا لتخفيف أعباء ديون اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، المساهمة بأكثر من 20 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: «أسهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20.5 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن، ضمن الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد الدولي».

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن «جائحة كورونا إلى جانب التفشي المتكرر للأمراض المعدية والنزاع، فرضت ضغطاً هائلاً على النظام الصحي الهش في اليمن، والذي يتسم أساساً بشح المواد الطبية والعاملين الصحيين والبنية التحتية المتضررة والاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية».

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج قوله: «سيساعد الدعم المالي المقدم عن طريق الدفعة الإضافية في التخفيف من أعباء الديون وذلك من خلال السماح بالاستثمار في المجالات الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف جروندبرج «جميع النساء والرجال والفتيات والأولاد في اليمن لديهم الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم وسبل المعيشة».