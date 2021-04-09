السودان يعلن تحرير 95 بالمئة من أراضي "الفشقة المحتلة" من قبل أثيوبيا



قال السودان، الخميس، إنه استرد 95 بالمئة من أراضي منطقة "الفشقة الكبرى المحتلة من قبل عصابات إثيوبية".



وأكد قائد اللواء الخامس للجيش السوداني، العميد وليد أحمد السجان، لوكالة الأنباء الرسمية، أن الجيش السوداني استرد 95 بالمئة من الأراضي المحتلة بمنطقة الفشقة الكبرى.



وقال السجان إن أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد ردا حاسما من جانب الجيش السوداني.



وأضاف أن الجيش السوداني يبسط سيطرته على الفشقة وتبقى القليل، مضيفا "نحن قادمون على ذلك الانفتاح الذي انعكس على المنطقة والمزارعين، وسوف ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي الصيفي".



والفشقة منطقة زراعية خصبة تزيد مساحتها عن مساحة لبنان، وتقع على حدود منطقة تيغراي الإثيوبية وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا السيادة عليها.



وتصاعد التوتر في هذه المنطقة بعدما لجأ نحو 60 ألف أثيوبي إلى الأراضي السودانية هربا من المعارك التي اندلعت في إقليم تيغراي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم.



ونشر السودان في ديسمبر الماضي، تعزيزات عسكرية في الفشقة عقب اتهامه قوات إثيوبية "بنصب كمين لقوات سودانية" فيها ما أدّى إلى مقتل أربعة من جنوده.



ومع انّ أثيوبيا قلّلت في حينه من خطورة الحادث، إلاّ أنّ التوتّر تصاعد بين البلدين لتندلع اشتباكات دامية بينهما اتّهم كلّ طرف الطرف الآخر بأنه البادئ فيها.



المصدر: وكالات