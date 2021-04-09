شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 635 إصابة جديدة و6 فيات في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، عن تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 663 حالة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 500323 حالة.

كما سجلت السلطات ست حالات وفاة جديدة ارتفاعا من حالتين أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس في البلاد إلى 8873، فيما تعافى 564 حالة جديدة لتصل أعداد المتعافين إلى 486913 حالة.

يشار إلى أن الحكومة المغربية قررت اليوم، تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى العاشر من مايو أيار المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي"، فيما كانت قد قررت أمس أيضا، الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.