شكرا لقرائتكم خبر عن "خلى صوتك مسموع".. ورشة عمل لنواب "تنسيقية الأحزاب" بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة ختامية لورشة عمل "خلي صوتك مسموع" مع شباب محافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والنائبة أميرة العادلي، والنائب عمرو يونس، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وبمشاركة الدكتور محمد السيد سالم، وعبير الريان، وأسامة الرفاعى، ونور الشيخ، وعماد رؤوف، وإيمان طلعت، ونرمين مصطفى، وجهاد سيف، ومحمد أبو النجا أعضاء التنسيقية، وعددٍ من شباب وكوادر المحافظة.

وتضمنت الورشة أربعة محاور، القطاع الصحي، دور الشباب الجامعي في عملية التطوير المجتمعي وتحقيق التنمية، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها في مواجهة البطالة، وأخيرًا دور الشباب والرياضة في التنمية الذاتية والاقتصادية للشباب.

ومن جانبها، قالت النائبة أميرة العادلي أن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى نشر الفكر والعلم، كما أكدت على قيامها بإعداد دراسة وافية لتغطية احتياجات المستشفيات تزامنًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لدعم مستشفى جامعة بنها لأنها تخدم 6 مليون مواطن.

وشدد النائب عمرو يونس علي مخاطبة وزارة الصحة لتوفير التطعيمات لطلاب الامتياز وكذلك توفير الأجهزة التى تعانى المستشفيات من عجز فيها، كما أكد النائب محمد عزمى على أهمية تعزيز كليات الذكاء الاصطناعي بما ينعكس على الدولة وتطورها ودعم المبادرات الشبابية ودعمها.

وفى الختام، قامت نائب محافظ القليوبية إيمان ريان، بالتعليق على المحاور الأربعه خاصةً فيما يتعلق بالإدارة المحليه كما تناولت رؤية الإدارة المحلية تجاه تطوير تلك المحاور.