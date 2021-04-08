أمسية اليوروباليغ… الكبار يحققون الفوز في انتظار مباريات الإياب للحسم في هوية المتأهلين

جدة - عبدالحي حسين -

افتتحت، اليوم الخميس، مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوربي، بإجراء كل المباريات، إذ واجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره غرناطة الإسباني، فيما استقبل أرسنال الإنجليزي ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بينما رحل روما الإيطالي لمقابلة أياكس أمستردام الهولندي، لتختتم المبارايات بلقاء دينامو زغرب الكرواتي، وفياريال الإسباني.

وحقق مانشستر يونايتد الانتصار على غرناطة الإسباني بهدفين نظيفين بعقر داره، من توقيع كل من ماركوس راشفورد في الدقيقة 31، وفيرنانديز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبذلك قطع الشياطين الحمر نصف الطريق، نحو بلوغ نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، سقط أرسنال الإنجليزي في فخ ضيفه سلافيا براغ التشيكي، الذي تغلب على كل من ليستر سيتي الإنجليزي، ورينجرز الإسكتلندي في المراحل السابقة، بعد تعادله معه بهدف لمثله، حيث كان الأرسنال السباق للتهديف عن طريق اللاعب نيكولاس بيبي في الدقيقة 86، إلا أن الفريق التشيكي تمكن من تعديل الكفة بعد أربع دقائق فقط بقدم اللاعب توماس هوليس؛ ليتأجل بذلك الحسم في هوية المتأهل إلى غاية الأسبوع المقبل.

وقلب روما الإيطالي تأخره أمام أياكس أمستردام الهولندي بهدف، إلى فوز بهدفين لهدف بعقر داره، في قمة مباريات ربع الدوري الأوربي، حيث كان الأياكس السباق للتهديف عن طريق اللاعب دافي كلاسين في الدقيقة 39، إلا أن الفريق الإيطالي تمكن من تعديل الكفة في الدقيقة 57 بقدم اللاعب بيليغريني، قبل أن يضيف إيبانيز دا سيلفا الثاني عند الدقيقة 87، مانحا فريقه فوزا مهما قبل مباراة الإياب بملعبه.

وحقق فياريال الإسباني فوزا صغيرا على دينامو زغرب الكرواتي؛ بعدما تمكن من التغلب عليه بهدف اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة 44 من علامة الجزاء، لتكون بذلك مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.