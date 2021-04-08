فرنسا تشيد بتدبير المغرب “النموذجي” لوباء كورونا

جدة - عبدالحي حسين - أكد وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، دعمه للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي.

كما عبر المسؤول الفرنسي، خلال اجتماع مشترك عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، (عبر) عن “إشادته بالتدبير النموذجي للمغرب لوباء كوفيد-19″، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

واستعرض الجانبان، وفقا للمصدر ذاته عددا من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك، وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الرباط وباريس؛ مؤكدين إرادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، من خلال الحوار الدائم بين القائدين.

وجدد الطرفان التأكيد على ارادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات المتعددة الأطراف والدولية؛ بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.