اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبات صارمة في حق مجموعة من الأندية

جدة - عبدالحي حسين - اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت القرارات التالية:

– بالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الأول

الجولة العاشرة:

• توقيف سفيان حارس، لاعب فريق سريع واد زم لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف مراد حيبور، لاعب فريق سريع واد زم لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف حمزة حجي، لاعب فريق سريع واد زم لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير؛ وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف المهدي أوبيلا، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات و3 حالات طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• توقيف صلاح الدين الباهية، لاعب فريق مولودية وجدة لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف حمزة السمومي، لاعب فريق مولودية وجدة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف موكوكو أدال، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف رشيد أولاد عبد الواحد، لاعب فريق المغرب التطواني لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة أثلتيك زمامرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات و 3 حالات طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أثلتيك زمامرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات و 3 حالات طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أثلتيك زمامرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

– بالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني

الجولة 16:

• توقيف رضوان الريحاني، لاعب فريق سطاد المغربي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالشباب السالمي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.