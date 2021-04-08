نزهة مجدي: تجربة الاعتقال صعبة ومهينة ولا تنازل عن الإدماج

جدة - عبدالحي حسين - قالت نزهة مجدي، أستاذة “التعاقد”، التي اعتقلت أول أمس الثلاثاء 6 أبريل الجاري، وتم الإفراج عنها، اليوم الخميس، على خلفية احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات في العاصمة الرباط، (قالت) إنها لن تتنازل عن حقها الدستوري في الإدماج في الوظيفة العمومية.

وأضافت مجدي، في تدوينة لها، على “فيسبوك”، أن تجربة اعتقالها صعبة ومهينة، مبرزة، أنه تم إطلاق سراحها بعد 48 ساعة من السجن تحت الحراسة النظرية، مع استمرار المتابعة في حالة سراح.

وعبرت المتحدثة نفسها، عن شكرها، لهيئة المحامين، و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وجميع المتضامنين معها.

يشار إلى أن نزهة مجدي، بالاضافة إلى 19 أستاذ، متابعون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة، وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 20 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.