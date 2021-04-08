“حزب ماكرون” يؤسس فرعين محليين بمدينتي الداخلة وأكادير

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت ماري كريستين فيردير جوكلاس، النائبة البرلمانية عن تارن لاريم، ونائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، والمتحدثة باسم فريق حزب الجمهورية إلى الأمام في الجمعية الوطنية، وجواد بوسكوران، محاور الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، اليوم الخميس، عن تشكيل فرع لحزب الجمهورية إلى الأمام في الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، وآخر في أكادير.

وذكر المسؤولان في الحزب الذي أسسه الرئيس ماكرون، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث هذين الفرعين الجديدين يأتي في إطار تعزيز “شبكة” حزب الأغلبية الرئاسية في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا.

وأوضح البيان أن هذين الفرعين، اللذين يعدان أول هيئتين يتم إحداثهما سنة 2021 من قبل حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسه، سيسيران في الداخلة من طرف كلود فريسينيت، وفي أكادير من قبل غي بيكار.

وسجلا أنه “بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس حركة الجمهورية إلى الأمام، نشيد بدينامية الحركة داخل منطقتنا. لدينا أزيد من 4000 عضو بـ27 فرع”.

كما رحبا بتشكيل هذين الفرعين اللذين جاءا “لإثراء” الحزب و”تعزيز شبكته في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا”، وأشادا “خاصة بإنشاء فرع الحركة في الداخلة، الواقعة بالأقاليم الجنوبية للمغرب؛ مما يعزز تواجدنا مع الفرنسيين في هذه المنطقة “.

وأكدت جوكلاس وبوسكوران حرصهما “على حضور افتتاح الفرعين بمجرد ما أن تسمح الظروف الصحية بذلك”، معربين عن “الرغبة في أن يتحلي هذان الفرعان بأكبر قدر من الدينامية، من أجل الاستجابة لانتظارات الفرنسيين في هذه المنطقة”.