حصري… رئيس مولودية وجدة يقترب من تقديم استقالته

جدة - عبدالحي حسين -

اقترب رئيس مولودية وجدة لكرة القدم، محمد هوار من تقديم استقالته من منصبه، بعد توالي إضراب اللاعبين عن خوض التداريب، وكذا لصعوبة إيجاد حل للأزمة المالية التي يعيشها الفريق.

وقال مصدر مقرب من مولودية وجدة لـ”اليوم24″، إن الرئيس سيقدم استقالته غدا الجمعة، في اجتماع مع والي الجهة، في حالة عدم الوصول لحل نهائي للأزمة المالية التي يمر منها الفريق.

ويعيش المولودية الوجدية أزمة مالية خانقة، على غرار مجموعة من الفرق المغربية الأخرى، جعلته يفشل في تسديد أجور اللاعبين والطاقم التقني والإداري الشهرية، وكذا منح المباريات، ما جعل لاعبي الفريق يضربون عن خوض التداريب في عدة مناسبات.

جدير بالذكر، أن المكتب المسير لمولودية وجدة برئاسة محمد هوار عقد اجتماعا أمس الأربعاء عبر تقنية التناظر المرئي، بسبب تواجد الرئيس خارج وجدة، إذ تمت مناقشة مجموعة من الأمور الإدارية والتقنية، من بينها الأزمة التي يعيشها الفريق، إضافة إلى تعهد هوار بتسديد أجور اللاعبين شريطة خوضهم للتداريب حسب البرنامج الموضوع من طرف المدرب برنارد، حيث سيتم عقد اجتماع آخر بين أعضاء المكتب عشية غد الجمعة، بعد اجتماع الرئيس بوالي الجهة.