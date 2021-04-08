الأساتذة المحتجون: نحن أبناء الشعب… كرامتنا ضربت عرض الحائط ونطالب بالحوار-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تجددت اليوم الخميس، المواجهات بين السلطات والأساتذة أطر الأكاديميات، في العاصمة الرباط، بعد تظاهرهم لليوم الثالث على التوالي، تزامنا مع تقديم عشرين من زملائهم، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، ليقرر الأخير تمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت.

وعبرت إحدى الأستاذات المحتجات، في تصريح “اليوم24″، عن غضبها من ما أسمته “ضرب كرامتها عرض الحائط”، بعد تفريقهم رفقة زملائها بالقوة من طرف الأمن.

وتساءلت الأستاذة المذكورة، “لماذا كل هذا التعنيف”، مستطردة، “نحن أبناء الشعب، ندعو فقط إلى الحوار”، واستدركت زميلتها، “نحن أساتذة ضربوا كرامتنا عرض الحائط… احتجاجاتنا مشروعة”.

وقرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تمتيع الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم، أول أمس الثلاثاء، بالسراح المؤقت.

وقالت مصادر قضائية، إنه تقررت مواجهة الأساتذة المتعاقدين، الذين تم اعتقالهم أثناء تظاهرهم، أول أمس، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة، وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 20 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.