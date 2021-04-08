28 وفاة و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطيية تسجيل 28 وفاة و2884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1898 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين.. إن 20 حالة وفاة سجلت في الضفة الغربية و8 حالات في قطاع غزة مشيرة الى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9% ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.