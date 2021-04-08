إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.. ومصابون بحالة حرجة

أصيب 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية، الخميس، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.

وقال مسؤولون محليون وشهود إن الحادث وقع في محل تجاري بمدينة بريان التابعة لولاية تكساس. وأكدت الشرطة أن بعض المصابين في حالة حرجة، فيما هرب المشتبه به، الذي كان مسلحا ببندقية نصف آلية، من موقع الحادث، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم.