تسجيل أعلى مستوى للإصابات بكورونا في تركيا

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حصيلة وفيات يومية بلغت 258 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات 33201 حالة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجددا، بما في ذلك العودة إلى فرض العزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في الـ13 من أبريل الجاري.



وسجلت تركيا حصيلة إصابات بكورونا بلغت 3 ملايين و690 ألف حالة تقريبا.