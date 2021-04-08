ارتفاع إصابات كورونا بدولة عربية ووزير داخليتها يوجه رسالة للمواطنين

وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده".

وختم بقوله: "واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه".

