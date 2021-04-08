تعرف على الطقس المتوقع بالامارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع " ‎المركز الوطني للأرصاد " بالامارات أن يسود البلاد يوم الأحد المقبل طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – مغبر و غائم جزئياً أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/ س و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.



ويشهد يوم الإثنين المقبل طقسا صحوا بوجه عام غائما جزئياً و مغبرا أحيانا و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار أحيانا سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س ..

و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي مضطرب في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل صحوا بوجه عام غائما جزئيا مغبرا أحياناً خاصة شرقاً و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وشرقاً مثيرة للغبار أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ س و البحر مضطرب الموج يصبح متوسط ليلاً في الخليج العربي ومضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف في بحر عمان .

ويشهد الأربعاء المقبل طقسا رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف – غائما جزئيا و مغبرا أحياناً شمالاً وشرقا مع ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقاً، سرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان على أن يشهد الخميس القادم فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الساحلية و الداخلية ويكون الطقس صحوا و تظهر السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر– مائلا للحرارة نهارا و الرياح شمالية شرقية و جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.