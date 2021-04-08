شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 28 وفاة و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطيية تسجيل 28 وفاة و2884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1898 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين.. إن 20 حالة وفاة سجلت في الضفة الغربية و8 حالات في قطاع غزة مشيرة الى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9% ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.