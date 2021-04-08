شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الجيش اليمني يدحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع غرب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية من عدة مواقع غرب محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان بأن قوات الجيش الوطني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، شنّت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت 3 أطقم تابعة للمليشيا، مما أدى لسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.