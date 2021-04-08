شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعتزم إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «رويترز»

أعلنت مصر، الخميس، الاتفاق مع شركة «سينوفاك» الصينية على تصنيع لقاحها للوقاية من مرض كوفيد ـ 19، مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة سنوياً، وفق ما قالته وزيرة الصحة هالة زايد.

وقالت زايد، إن مجلس الوزراء والرئاسة، وافقا على اتفاقية للتصنيع المشترك لإنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر ودول إفريقية أخرى. وأضافت أن إحدى منشآت التصنيع جاهزة لإنتاج 20 مليون جرعة سنوياً، في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على منشأة أخرى لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون جرعة. وأشارت زايد إلى أن عدد جرعات اللقاح الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية التي يتم استلامها، سيزيد قريباً حتى مليون جرعة.

ويعطي الاتفاق دفعة قوية لجهود التطعيم في مصر التي حصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة، فيما يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. وتسلمت مصر حتى الآن 854400 جرعة من لقاح شركة «أسترازينيكا»، علاوة على 650 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني الذي طورته شركة «سينوفارم».

وبدأت مصر في تطعيم الأطقم والكوادر الطبية على خطوط المواجهة مع الجائحة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، ووسعت نطاق التطعيم في الرابع من مارس/آذار الماضي، ليشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.