شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تنشر قواتها الخاصة في مالي 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - أ ف ب

أعلنت الدنمارك، الخميس، عن عزمها نشر مئة من قواتها الخاصة في مالي، مطلع العام المقبل لمؤازرة قوة «تاكوبا» الأوروبية المكلفة مكافحة تهديدات تنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين، في المنطقة.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الدنماركيين، أن «التهديد الإرهابي الذي يشكّله تنظيما داعش والقاعدة لا يزال كبيراً»، موضحاً أن التنظيمين «يريدان جعل غربي إفريقيا مركزاً لنظامهما المتطرف.. ولا يمكن أن نسمح بحصول ذلك».

وستنتشر القوات التي ستضم ضباطاً كباراً وجراحين، مطلع العام 2022.

وتعتزم كوبنهاجن إرسال طائرة للنقل العسكري، لمؤازرة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما».

وتحذو الدنمارك في خطوة مؤازرة «تاكوبا» التي أنشئت في العام 2020، حذو كل من السويد والجمهورية التشيكية وإستونيا، في تلبية طلب فرنسا دعم هذه القوة التي تضم وحدات من القوات الخاصة، ومهمتها تدريب القوات المالية، وتوسيع نطاق عملية مكافحة المتشددين التي تقودها فرنسا منذ ثماني سنوات في منطقة الساحل.