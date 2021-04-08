شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: استعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي في تركيا، لمساعدة المفاوضين الأفغان على تحقيق تقدم في محادثات السلام، في وقت أعادت كابول طائرة تقل رئيس البرلمان الباكستاني بعد أن شارفت على الهبوط في مطارها الدولي، بعد العثور على متفجرات بالقرب منه.

ويستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بمهلة تنتهي في الأول من مايو/أيار لسحب آخر 3500 جندي أمريكي في أفغانستان، وذلك بموجب اتفاق جرى التوصل إليه في فبراير/شباط 2020 مع «طالبان» خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وتسعى إدارة بايدن لزيادة الضغط الدولي على «طالبان» وعلى حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار قبل انتهاء المهلة.

من جهة أخرى، أعيدت الخميس طائرة تقل رئيس البرلمان الباكستاني، أسد قيصر، بعد أن شارفت على الهبوط في مطار كابول، وذلك بعد اكتشاف متفجرات قرب مبنى المطار.

وأوضح قائد مطار كابول الدولي، رياز أريان، أن قرار إعادة طائرة الوفد البرلماني الباكستاني، جاء بعد العثور قرب مبنى المطار على متفجرات تعود على ما يبدو إلى السنوات الماضية. ولفت إلى أن قوات «الناتو» اكتشفت المتفجرات التي قيل إنها وضعت بالقرب من المدرج أثناء أعمال البناء، فيما لم تتضح بعد الجهة التي زرعت المتفجرات.

وتسبب اكتشاف المتفجرات، في إغلاق مطار كابول لعدة ساعات، ما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الأفغانية.