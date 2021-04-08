شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية لنزيلات «عقابية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «دار الأمانط التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ورشاً ومحاضرات عبر المنصات الافتراضية لصالح نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

وذكرت فاطمة إسماعيل مديرة «دار الأمان» أن الدار تهدف إلى المساهمة المجتمعية والتكامل المؤسسي مع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في نقل المعرفة وصقل المهارات ورفع المستوى الثقافي لدى النزيلات وتطوير سلوكهنّ الإيجابي الذي سينعكس إيجاباً على ثقتهنّ بأنفسهنّ، فضلاً عن المساهمة في دمجهنّ في المجتمع.