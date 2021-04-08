شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تحتفل باليوبيل الذهبي لـ «الداخلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أولى فعالياتها وأنشطتها الرسمية للاحتفال باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية بعام الخمسين.

وأوضح اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام شرطة الفجيرة أن الفعاليات تأتي في احتفال دولة الإمارات بمناسبة فريدة، وهي مرور 50 عاماً على مسيرة الخير والنماء والعطاء والرخاء، ونفخر بإنجازات دولتنا التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، ما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود والعمل متكاتفين لصنع طموحات وأحلام مستقبل دولة الإمارات.