شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تنفق 192.5 مليون درهم منها 100 مليون لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بيت الخير» إنفاق 192.5 مليون درهم على المشاريع الخيرية خلال العام 2020، منها 100,4 مليون درهم مليون درهم أنفقتها في مواجهة أزمة كورونا، حيث بذلت الجمعية جهوداً خاصة لدعم الجهود الحكومية، فدعمت القطاعين الصحي والتعليمي بمبلغ 10 ملايين درهم، ووزعت 3,2 مليون وجبة على العمال المقيمين والمحجورين ضمن حملة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للدعم الإنساني والمجتمعي.

وأكدت «بيت الخير» أن إنفاق 2020 عزَّز مسيرة الأداء الخيري للجمعية في عامها الثاني والثلاثين، حيث يكون إنفاقها على المشاريع الخيرية وصل إلى 2,4 مليار درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة، وتوجه بالشكر والعرفان للمحسنين الكرام، وفي مقدمتهم شركاء «بيت الخير» الاستراتيجيين، هيئة آل مكتوم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي.

وفي التفاصيل تبين أن «بيت الخير» أنفقت على الأسر المتعففة من خلال برنامج «أمان» أكثر من 61 مليون درهم، مساعدات شهرياً نقدية وغذائية ل 4,371 أسرة، بالإضافة لدعم وتحسين معاش الأُسر من خلال برنامج «حافز»، فدعمت إسكان الأسر بما يزيد على 13 مليون درهم، وقدمت أجهزة منزلية بقيمة 1,3 مليون درهم، وأجرت صيانة لمنازل بعض الأسر بقيمة 437,112 درهماً.

وتميز عام 2020 بنمو الإنفاق على المساعدات الطارئة، حيث تم إنفاق 28,4 مليون درهم على الدعم الطارئ، منها 1,3 مليون درهم لدعم جهات تعليمية ونظام التعليم عن بعد، كما دعمت الجمعية مشاريع التعليم بمبلغ 2,7 مليون درهم على مشروع القرطاسية، و2,4 مليون درهم، لدعم الطلبة المعسرين والجامعيين من خلال برنامج «تيسير».

وركزت الجمعية خلال أزمة كورونا على دعم المرضى المقيمين من خلال مشروع «علاج» بقيمة 7,5 مليون درهم، بالإضافة لمبلغ 1,3 مليون درهم، أنفقتها الجمعية كمساعدات طارئة للمرضى المتأثرين بجائحة كورونا، و2,8 مليون درهم قدمت للمرضى من خلال برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى وحملات «فزعة» الإلكترونية.

وحقق برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر في رمضان والأعياد طفرة في الإنفاق، حيث تم دعم الأسر المتعففة والمتضررة من الجائحة ب 19,200 سلة غذائية كمير رمضاني، قيمتها 13,5 مليون درهم، وتم توزيع 2,6 مليون وجبة إفطار صائم، بقيمة 20,6 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,4 مليون كزكاة فطر، و10,6 مليون كعيدية، و773,857 درهماً لكسوة ملابس، كما قدمت الجمعية دعماً غذائياً للأسر بقيمة 4,5 مليون درهم، ووزع مشروع «الأضاحي» لحوماً طازجة بقيمة 1,3 مليون درهم، بالإضافة إلى 233,883 درهماً، أنفقها مشروع «نُسُك» للعقائق والنذور.