ركلات الترجيح تُصعد ليون إلى ربع النهائي في كأس فرنسا

رويترز

نجح فريق «أولمبيك ليون» في الصعود إلى دور ربع نهائي من كأس فرنسا، بعدما تغلب بصعوبة على منافسة «رد ستار» المنتمي للدرجة الثالثة، بركلات الترجيح 5-4.

وبدت المباراة سهلة أمام ليون بعدما تقدم الفريق الزائر بهدفين قبل الاستراحة. افتتح لوكاس باكيتا التسجيل قبل مرور نصف ساعة، وضاعف ممفيس ديباي الغلة قبل صفارة نهاية الشوط الأول.

وكافح «رد ستار» بعد الاستراحة، ليقلص المهاجم السنغالي بابي ميسابا النتيجة في الدقيقة 61، قبل أن يدفع جيمي روي المباراة لركلات الترجيح قبل 16 دقيقة من النهاية.

وسجل كل فريق أول ثلاث ركلات، لكن يوليان بولرسبك حارس ليون، تصدى لركلة دييجو ميشيل، ليتأهل فريق المدرب رودي جارسيا لدور الثمانية.