المجلس العربي للمياه يبحث مستجدات مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
شدد المجلس العربي للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.
وأعرب المجلس في بيان له اليوم الخميس، على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح كافة الأطراف في مياه النيل، بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
ويشجب المجلس العربي للمياه المماطلة والمرواغات التفاوضية التي يسعى البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته على مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتي تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع ويحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.