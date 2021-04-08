الزراعة: صادرات مصر من البطاطس تتجاوز 380 ألف طن.. وروسيا أكبر مستورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، حول صادرات مصر من محصول البطاطس خلال الموسم التصديري 2020/ 2021 وحتى الآن، وجاء في التقرير أن إجمالي صادرات البطاطس بلغ 386572 طن على النحو التالي:

دول الاتحاد الأوروبي 144620 والدول العربية 114991 وبعض الدول الأجنبية الأخرى 7672، أما صادرات مصر لدولة روسيا من البطاطس تضاعفت هذا العام وبلغت حوالي 119288 طن حتى الآن.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة فإن معامل المشروع تعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلية، كما أن وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع تقوم بمتابعة الحصاد والإنتاجية لجميع البيفوتات المزروعة داخل المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس.

كذلك تتابع صحة وجودة المحصول والتواصل مع المصدرين فى حالة ظهور أي مشكلة في أي مكان داخل البيفوتات المزروعة وهى الخدمة التي أشاد بها الجميع.