الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الحشود الروسية على حدود أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها المتزايد من الحشود العسكرية الروسية عند حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في تصريح أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية بأنها "مؤشرات تثير قلقا كبيرا"، موضحة أن عدد العسكريين الروس عند حدود أوكرانيا لم يسبق أن كان بهذا الحجم منذ 2014.

وانتقدت كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو في الأيام الأخيرة على خلفية حشدها قوات عند الحدود وأيضا في شبه جزيرة القرم، في وقت تندلع اشتباكات شبه يومية مع الانفصاليين الموالين لروسيا.