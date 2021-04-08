مستجدّات الوضع الوبائي في العالم / 4 ملايين إصابة في أسبوع

اسماعيل عبد الحي - أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع من 29 مارس إلى 4 أفريل.

وأوضحت بيانات المنظمة الدولية المختصة أن معدل الإصابة تبعا لذلك، زاد بنسبة 5% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ورصدت البيانات إرتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد – 19" عالميا للأسبوع السادس على التوالي.

وتوفى في الأسبوع الماضي بمضاعفات الإصابة بعدوى كورونا 71 ألف شخص، وهو ما يزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.

وحصلت زيادة ملحوظة بشكل خاص في معدلات الإصابة خلال أسبوع في جنوب شرق آسيا بنسبة 36 % وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 25% وشرق المتوسط بنسبة 10%.

وفي أوروبا أصيب أكثر من 1.6 مليون شخص في سبعة أيام وتوفي أكثر من 24 ألفا وسجلت في الأمريكتين أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة وأكثر من 37 ألف حالة وفاة، فيما حدّد الأطباء في جنوب شرق آسيا، أكثر من 592 ألف مصاب وتوفي أكثر من 4 آلاف شخص.

وحسب النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية من 29 مارس إلى 4 أفريل، تم تسجيل 4.038.292 مصابا و71355 حالة وفاة في العالم وسُجّل حتى 4 أفريل ما مجموعه 130.459.184 إصابة و2.842.325 حالة وفاة بين المرضى.

روسيا اليوم