بايدن يدلي بتصريح مهم حول اقتناء الأفراد بنادق هجومية

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أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتصريحات مهمة بشأن اقتناء الأفراد للأسلحة الهجومية التي تستخدم في إطلاق النار العشوائي، وتحصد سنوياً آلاف الأرواح في الولايات المتحدة.

ويعتبر موضوع الأسلحة الفردية حساساً بالنسبة للأميركيين.

وندد بايدن بما اعتبره «وباء» أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معدداً سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وقال، في خطاب ألقاه من حديقة البيت الأبيض، إن «العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي».

ودعا الرئيس الأميركي إلى منع الأفراد الأميركيين من اقتناء بنادق هجومية، وذلك خلال عرضه خطة محدودة لمكافحة «وباء» العنف الناتج من استخدام الأسلحة النارية.

وقال بايدن: «علينا أيضاً أن نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة».