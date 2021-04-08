المغرب يمدد حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا

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مدد المغرب، اليوم الخميس، مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية السارية منذ عام في البلاد، وذلك لمدة شهر بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأورد بيان حكومي «تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مايو 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد».

كانت السلطات أعلنت، أمس الأربعاء، تشديد حظر التجول الليلي الساري منذ ديسمبر خلال شهر رمضان.

وسيؤدي هذا القرار إلى تعليق الصلوات الجماعية مساءً في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

والمغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف مارس 2020، وحظر التجول مفروض منذ ديسمبر الماضي، بيد أنّ السلطات عززت حديثاً التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحوّرة. وقد رصدت عشرات الحالات من السلالة البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

كان قد جرى إغلاق الحدود، فيما علّقت الرحلات الجوية مع ثلاثين دولة في الأسابيع الأخيرة وذلك بعد استئنافها بناء على استثناءات.

وسجّل المغرب رسميا 499.688 إصابة، بينها 8867 وفاة، فيما تلقى اللقاح أكثر من أربعة ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية يناير الماضي، بحسب آخر حصيلة صادرة أمس الأربعاء.