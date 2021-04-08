إسرائيل تبلغ «الجنائية الدولية» بقرار مهم حول تحقيق جرائم الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تتعاون مع تحقيقها في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة قررت «عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية» وستبلّغ المحكمة ومقرها لاهاي أن «لا صلاحية لها لفتح تحقيق» بحق إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، في البيان، أن إسرائيل سترد على خطاب إخطار من المحكمة الجنائية الدولية، وستوضح أنها لا تعترف بسلطة المحكمة وأنها قادرة على التحقيق بنفسها.