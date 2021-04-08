تسجيل 1379 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 242 ألفا و848 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1383.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 206 حالات تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1234 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 227 ألفا و 260 حالة.