شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف إصابة بكورونا في عدد من الدول.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصحة البولندية في بيان لها 27887 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 2499507، و 954 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 56569.

وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 7015 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 1567848، و 56 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 27466.

كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 4989 إصابةً، ليبلغ إجماليها 993613 إصابةً، و66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035.

وفي هنغاريا، سجلت وزارة الصحة 4814 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 698490 إصابةً، و 272 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 22681.

وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 1576 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 368470، و 79 حالة وفاة جديدة ليبلغ 10322.