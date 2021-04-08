تركيا تعتقل 51 شخصا.. والتهمة "غولن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت السلطات التركية، الخميس، قرارًا باعتقال 51 شخصًا؛ على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، إن قرارات الاعتقال صادرة عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، وشملت 22 ولاية.



وأضاف الموقع، أن قرارات الاعتقال شملت 37 حاكمًا محليًا، فضلا عن 14 إمامًا خاصًا، وتم اعتقال 26 منهم، وجار البحث عن الآخرين.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.