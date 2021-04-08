بعد إهانته "أورسولا".. رئيس وزراء إيطاليا يصب غضبه على أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مساء الخميس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه "ديكتاتور".

هجوم دراجي على أردوغان جاء في رده على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.



وقال دراجي خلال مؤتمر صحفي في روما ردا على سؤال عن سلوك أردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تركت من دون مقعد للحظات خلال اجتماع معه: "شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم الديكتاتوريين".

وأثار الشريط المصور لهذا الحادث البروتوكولي خلال اجتماع فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي في أنقرة، صدمة العديد من النواب الأوروبيين والمسؤولين الكبار في التكتل.

وتابع: "لا أؤيد أبدا سلوك الرئيس التركي إزاء رئيسة المفوضية.. هذا لم يكن سلوكا ملائما".

وأضاف: "ينبغي أن يكون المرء صريحا للتعبير عن اختلاف آرائه وسلوكياته وكيفية رؤيته للمجتمع، ولكن (عليه) أن يكون مستعدا أيضا ليس للتنسيق بل للتعاون من أجل مصلحة بلاده".

وكانت فون دير ليين بوغتت عندما جلس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في قصره الرئاسي الثلاثاء.



وفي مقطع مصور للواقعة وقفت رئيسة المفوضية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب والمرأة الوحيدة في اللقاء، لبرهة وأتت بحركة تنم عن دهشتها من الرجلين قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسيين.