رئيس أركان الجيش المصري يشهد المشروع التكتيكي "جاسر - 5" بالمنطقة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "جاسر- 5 ".

ونفذت المشروع إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري، تضمنت المرحلة الرئيسية تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة.





وظهر خلال المشروع المستوى المرتفع الذى وصلت إليه العناصر المشاركة، من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية .





وناقش رئيس أركان الجيش المصري عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.