"العلم الأحمر".. بايدن يحاصر الأسلحة "الشبح" في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراءات تنفيذية تتعلق بتشديد السيطرة على الأسلحة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن بايدن سيقوم بترشيح أحد المدافعين البارزين عن السيطرة على الأسلحة، لقيادة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمفرقعات.

وواجه بايدن ضغوطًا من الديمقراطيين ونشطاء مكافحة الأسلحة لاتخاذ إجراءات فورية للتصدي للعنف المسلح في أعقاب عمليات إطلاق النار الأخيرة في جورجيا وكولورادو وكاليفورنيا.

ووفقا للشبكة فمن المتوقع أن يصدر الرئيس مجموعة مقترحات تهدف إلى تقليل انتشار ما يسمى "الأسلحة الشبح" التي لا يمكن تعقبها، كما سيطلب من وزارة العدل نشر قانون "العلم الأحمر" الذي يجب على الولايات اتباعه أيضًا.

والأسلحة "الشبح" تصنع يدوياً غالبا من أجزاء مجمعة أو مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولا تحمل أرقاماً تسلسلية يمكن تعقبها، وتتيح قوانين "العلم الأحمر" لأفراد الأسرة أو وكالات إنفاذ القانون التقديم بالتماس إلى محاكم الولاية لمنع الأشخاص مؤقتًا من الحصول على أسلحة نارية إذا كانوا يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين.

وتوقعت الشبكة، أن تصدر وزارة العدل، في غضون 60 يوماً، لائحة جديدة مقترحة تؤدي لإخضاع أي سلاح مزود بدعامة تثبيت، لقانون الأسلحة النارية الوطني، مشيرة إلى أن مثل هذه الدعامة، التي استخدمها المتهم في حادث إطلاق النار في متجر بقالة في بولدر بولاية كولورادو مارس/ آذار الماضي، يمكن أن تجعل المسدس يُستخدَم كبندقية.

وسيطلب بايدن من وزارة العدل إصدار تقرير عن تجارة الأسلحة النارية غير القانونية الذي لم يصدر منذ العام 2000 ويتوقع أن يوفر للنواب المعلومات اللازمة للمساعدة في التعامل مع تجارة الأسلحة النارية غير القانونية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن سيرشح ديفيد شيبمان، أحد المدافعين البارزين عن السيطرة على الأسلحة، لقيادة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، التابع لوزارة العدل.

وينظر إلى الوكالة التي لم تحظ بمدير دائم منذ استقالة مديرها السابق تود جونز عام 2015، باعتبارها قوة داخل الحكومة لمكافحة عنف السلاح.

ويعمل شيبمان، مستشاراً في جيفوردز، وهي مجموعة يقودها النائب السابق عن ولاية أريزونا، غابرييل غيفوردز، تدعو إلى قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، وقبل تولي هذا الدور، كان شيبمان عميلا خاصا في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.