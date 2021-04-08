شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يحض الدول على الانضمام لاتفاقية حظر الألغام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس، الدول التي لم توقّع بعد على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، إلى المبادرة لتوقيعها من دون تأخير، وذلك في مداخلة عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وقال جوتيريس، إن «أكثر من 160 دولة وقّعت اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. أدعو الدول التي لم تنضم بعد إلى المبادرة لذلك من دون تأخير»، وذلك عقب فيديو قصير للممثل البريطاني دانيال كريغ الذي عُيّن «أول مناصر عالمي» للأمم المتحدة للقضاء على الألغام والمتفجرات.

وتفرض الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهّد بإزالة كل الألغام المضادة للأفراد في مهلة أقصاها عشر سنوات من موعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. علماً أن هذه المهلة يمكن أن تمدد بشروط.

ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في العام 1999، وهي تحظر الاستحواذ على ألغام مضادة للأفراد، وإنتاجها وتخزينها واستعمالها.

ومن بين الدول التي لم توقّع الاتفاقية، الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وكوريا الشمالية.