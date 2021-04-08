شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون ومايكل مارتن يحضان على الهدوء بعد أعمال العنف في بلفاست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبلن - أ ف ب

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن، الخميس، إلى التزام «الهدوء» في إيرلندا الشمالية عقب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة البريطانية ودامت لأيام.

وقال بيان صادر عن مكتب مارتن، إن الزعيمين تناولا خلال محادثات لهما بعد ظهر الخميس التطورات المقلقة في إيرلندا الشمالية، وأكدا أن أعمال العنف «غير مقبولة» ودعوا الى التزام الهدوء.

وأوضح البيان أن إحراز تقدم يكون من خلال الحوار، وعمل مؤسسات اتفاقية الجمعة العظيمة. كما اتفقا على أن تبقي الحكومتان على تواصلهما.

وندد قادة إيرلندا الشمالية في وقت سابق بأعمال الشغب التي استمرت لأيام، وتسبب بها مناصرو بريطانيا في المقاطعة، مشيرين إلى احتمال تورط متطوعين عسكريين.

وهذه أسوأ اضطرابات تشهدها بلفاست في السنوات الأخيرة، وجاءت وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي تبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التوترات القائمة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا.

وقطع المجلس التشريعي المفوض عطلة عيد الفصح، لإقرار قانون طارئ يدين أعمال الشغب.