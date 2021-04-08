المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لكبح كورونا

الرباط - أ ف ب

مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية السارية منذ عام في البلاد، وذلك لمدة شهر بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأورد بيان الحكومة: «قرر مجلس الحكومة، المنعقد، الخميس، بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مايو/أيار المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا».

ويأتي القرار بعد إعلان السلطات الأربعاء، تشديد حظر التجول الليلي الساري منذ ديسمبر/ كانون الأول خلال شهر رمضان، معلقة بذلك الصلوات الجماعية مساءً في المساجد.

ويعيش المغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف مارس/آذار من العام الماضي، وحظر التجول مفروض منذ ديسمبر/كانون الأول، لكن السلطات عززت حديثاً التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس الذي رصدت بضع عشرات من نسخته البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق بالبلاد. وسجّل المغرب رسمياً حوالي نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، بينها 8867 وفاة، منذ بدأ الجائحة.