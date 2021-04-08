شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس الخيمة تحدد ساعات العمل في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة تعميماً بشأن أوقات العمل في إدارة الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك.

فمن المقرر أن تكون أوقات العمل في المقصب المركزي «الفلية» من الساعة 06:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء، ومقصب رأس الخيمة من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، ومقصب الغيل من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهراً.

وسيكون العمل في سوق أسماك رأس الخيمة من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، وسوق أسماك المعيريض من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 09:00 مساء، وسوق أسماك الدقداقة من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً.

وسيكون العمل في سوق المواشي من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء، وفي منفذ الدارة الحدودي من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 7:00 مساء.

وأهابت دائرة بلدية رأس الخيمة بالجمهور الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة أثناء تسوقهم وتلقيهم الخدمات من تلك المنشآت، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، مؤكدة أن التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية سيسهم في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» وعودة الحياة إلى طبيعتها السابقة. (وام)