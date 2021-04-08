شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءات إبداعية في مجلة «شاعر المليون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ”الخليج 365”

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 171 من مجلة شاعر المليون، مشتملاً على تغطية واسعة لحلقات من برنامجي «المنكوس» و«أمير الشعراء».

تحدثت افتتاحية العدد عن نجاح برنامج «المنكوس»، أكان ذلك على صعيد المتابعة الواسعة التي حظي بها البرنامج منذ انطلاق حلقته الأولى وصولاً إلى الحلقة النهائية وإعلان الفائزين في المراكز الأولى، أم على صعيد المستويات المتقدمة التي انعكست في أداء المشتركين الذين تنافسوا عبر ثماني حلقات تابعها المشاهدون وتفاعلوا معها من خلال دعمهم وتشجيعهم المتواصل.

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من الشعراء عن المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات بمنح الإقامة الذهبية للمبدعين وأصحاب المواهب، أكدوا خلاله أن تلك المبادرة ستبني الأفكار الريادية التي ترفع سقف التحديات.

وفي استطلاع آخر شارك عدد من الشعراء في الحديث عن «اليوم العالمي للشعر» وأثر الحراك الشعري في الإمارات التي أنعشت آمال الشعراء في صناعة واقع شعري متوهج.

واستحضر العدد الراحل محمد مهاوش الظفيري الذي ترك سيرة أدبية طيبة وأثراً ملموساً في الساحة الثقافية، كما أضاء على سيرة الشاعر الكبير عبدالله الفرج.

وفي باب حوارات، التقت المجلة بعدد من نجوم مسرح شاطئ الراحة وهم «هبة شريقي، نبهان الصلتي، محمد الضويلي، والواثق يونس».

إضافة إلى عدد من المقالات التي تحدثت عن ملامح من التجارب الشعرية لكل من «د.محمد حجو، د. ياسين حزكر، بهيجة إدلبي».