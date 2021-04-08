شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أوروبي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، على اعتماد الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة (EASO) «كمركز دولي متعاون لإدارة مرض السمنة»، ليصبح بذلك أول مركز في أبوظبي والثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ينال مثل هذا الاعتماد.

وقالت الدكتورة علياء سيف فارس غانم المزروعي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «نحن فخورون بحصول مركزنا على هذا الاعتماد الذي يشكل دليلاً على الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريقنا في إدارة وعلاج أمراض السمنة، إلى جانب مرض السكري».

وأوضحت الدكتورة مهجة الشيخ، استشارية الغدد الصماء والسكري، ورئيس قسم جراحة السمنة وأمراض الأيض في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن السمنة مسؤولة عن 80-85% من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بينما تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة يمكنهم تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بأكثر من النصف عن طريق فقدان 5-10% من أوزانهم.

وتشير التقديرات إلى أن 37% من البالغين في الإمارات يعانون درجات متفاوتة من السمنة.