السودان: لا مجال للحديث عن الخيار العسكري في أزمة سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 09:14 مساءً - منذ 26 دقيقة

علقت وزيرة الخارجية السودانية، “مريم الصادق المهدي”، على إمكانية توجه بلادها للخيار العسكري ضمن قضية سد النهضة الإثيوبي، لافتةً إلى أنه لا مجال للحديث عن ذلك الخيار.

وأشارت “المهدي” في تصريحات لها، إلى أن النتائج الأخيرة، التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات، التي جرت في العاصمة الكونغولية كينشاسا لا يمكن وصفها بالفاشلة، مضيفةً: “لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، بل نحن نتحدث الآن عن الخيارات السياسية”.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، “عبد الفتاح البرهان”، كان قد صرح قبل ساعات بأن بلاده يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن أو إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة، مشيرا الى أن المفاوضات السابقة لم تصل إلى نتائج.

في ذات السياق، نوهت الوزيرة السودانية إلى أن والسودان ذهب لتلك المفاوضات بقلب وعقل مفتوح بغرض التوصل لاتفاق قانوني وملزم بصورة عاجلة خاصة قبل الملء الثاني، مجددةً التأكيد على أن أي ملء لسد النهضة دون التزام قانوني واضح هو خطير ويشكل تهديدا مباشرا على السودان وأمنه المائي.

وكانت “المهدي”، قد كشفت قبل أيامٍ، عن كارثة تسبب بها بدء عمليات ملء سد النهضة الإثيوبية دون اتفاق، لافتةً إلى أن تلك الكارثة تمثلت بما يقارب أسبوع من العطش وقلة المياه للري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم، خاصة وأن عملية الملء تزامنت مع الوقت المناسب مع سد الروصيرص السوداني