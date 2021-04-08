أمسية اليوروباليغ… مباريات ذهاب ربع الدوري الأوربي مفتوحة على كل الاحتمالات

جدة - عبدالحي حسين - تفتتح، اليوم الخميس، مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوربي، بإجراء كل المباريات، بداية من الساعة الثامنة مساء، إذ يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره غرناطة الإسباني، فيما يستقبل أرسنال الإنجليزي ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بينما يرحل روما الإيطالي لمقابلة أياكس أمستردام الهولندي، لتختتم المبارايات بلقاء دينامو زغرب الكرواتي، وفياريال الإسباني.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الإطاحة بممثل إسبانيا غرناطة في عقر داره، للعب مباراة الإياب بأريحية كبيرة، على الرغم من اعتراف مدرب اليونايتد بصعوبة المباراة، نظرا إلى ما قدمه غرناطة من مستويات كبيرة في المراحل السابقة، على الرغم من أنها مشاركته الأولى في المسابقة.

وقال دييغو مارتينيز، مدرب غرناطة “بالنسبة إلينا، الأمر مثير للغاية، قلت ذات مرة مازحا إن غرناطة لم يكن ليواجه مانشستر يونايتد، حتى في مباراة ودية استعدادا لبدء الموسم”.

وفي الجهة المقابلة، اعترف سولسكاير، مدرب يونايتد بأن مواجهة غرناطة ستكون صعبة، مشيرا إلى أنهم قدموا أداء جيدا في الدوري الإسباني كما أنهم جيدين من الناحية الفنية، والتكتيكية.

وفي مباراة أخرى، يخشى أرسنال الإنجليزي من مفاجآت ضيفه سلافيا براغ التشيكي، الذي تغلب على كل من ليستر سيتي الإنجليزي، ورينجرز الإسكتلندي في المراحل السابقة، ما يجعل مباراته محفوفة بالمخاطر إن لم يتعامل معها بذكاء، على الرغم من أن المواجهة السابقة بينهما في دوري أبطال أوربا عام 2008 انتهت لصالحه بسباعية نظيفة.

وقال ويليان، لاعب وسط آرسنال: “لانزال بعيدين عن النهائي، لكن الفكرة أن نمضي خطوة بخطوة، ومباراة تلو الأخرى، ولدينا مباراة صعبة أمام سلافيا”.

وأضاف ويليان: “لكن أمامنا بالتأكيد فرصا، نعتقد أنه يمكننا بلوغ النهائي، نعم”.

وأشار ياكوب هرومادا، لاعب وسط سلافيا، إلى أنه كان يتمنى مواجهة آرسنال حتى في الأدوار الثلاثة السابقة، لأنه معجب به منذ أن كان طفلا، مضيفا إلى أنه من الرائع وصولهم إلى هذا الحد في الدوري الأوربي.

ويستضيف أياكس الهولندي فريق روما الإيطالي في قمة مباريات ربع الدوري الأوربي، إذ ستتسم المباراة بالندية بينهما، كونهما لديهما خبرة كبيرة في المسابقات الأوربية، ما سيجعل نسق اللقاء عاليا منذ الدقائق الأولى.

وسيدخل مدربا الفريقين في الغالب بتشكيلة هجومية، للبحث عن هدف التقدم المبكر الذي سيريحهما، علما أن روما سيفتقد لخدمات نجمه الشعراوي بسبب الإصابة، فيما سيدخل الأياكس مكتمل الصفوف.

وأوضح باولو فونسيكا مدرب روما: “أن أياكس واحد من أكثر مدارس كرة القدم رسوخا في أوربا، لكن أمامنا فرصا لتخطيه”.

وتختتم مباريات ذهاب ربع الدوري الأوربي بمباراة دينامو زغرب الكرواتي، وفياريال الإسباني، حيث يبحث زغرب عن مواصلة مغامرته في الدوري الأوربي، لاسيما بعد إقصائه توتنهام هوتسبير في دور الـ16 للمسابقة.

وشدد ميسلاف أورشيتش، الذي قاد الفريق الكرواتي لبلوغ دور الثمانية في البطولة عقب تسجيله 3 أهداف في مرمى الفريق اللندني في مباراة الإياب، التي جمعت الفريقين في الدور السابق، “استنادا على هذا الفوز، نحلم بالتأهل إلى الدور قبل النهائي”.

وفي الجهة المقابلة، يسعى فياريال الإسباني إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، على الرغم من أنه يعلم أن مباراة زغرب ليست بالسهلة، إلا أن أبناء المدرب أوناي إيمري عازمون على مواصلة الحلم نحو اللقب، خصوصا أن منافسه الكرواتي لم يسبق أن تخطى ثمن النهائي.