حملة التلقيح ضد كورونا.. 29 ألف و916 مستفيد جديد خلال 24 ساعة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن استفادة 23 ألف و916 شخصا من الجرعة الأولى من لقاح كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في نشرتها اليومة، أن إجمالي المستفيدين من الجرعة الأولى بلغ 4 ملايين، و433 ألف و939 شخص.

أما بالنسبة للجرعة الثانية، فشهدت الفترة ذاتها تلقيح 37 ألف و207 أشخاص، ليرتفع العدد الإجمالي، إلى حدود مساء اليوم إلى 4 ملايين، و75 ألف و290 شخصا.

وانطلقت حملة التلقيح، قبل نحو ثلاثة أشهر، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، إذ كانت قد بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية، والمسنين، على أن تعمم لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.