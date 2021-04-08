المغرب يتجاوز نصف مليون إصابة بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتتجاوز المملكة بذلك نصف مليون إصابة بالفيروس،

و 564 حالة شفاء، و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 500323 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس العام الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1375.8 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 1.7 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 486913 حالة، بمعدل تعاف يناهز97.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8873 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.