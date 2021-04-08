استقالة جديدة في المكتب المسير للرجاء الرياضي

جدة - عبدالحي حسين - قدم سعيد الشرامي، عضو المكتب المسير للرجاء الرياضي، المكلف بالعلاقات مع الجمهور، والجمعيات، ورئيس لجنة التكوين والشباب، استقالته من منصبه.

وقال الشرامي في وثيقة استقالته، التي تحصل “اليوم24” على نسخة منها، إن قرار الاستقالة، جاء احتجاجا على إصرار الإدارة على توقيع عقد احتكار “connect raja” مع شركة أجنبية، لمدة 4 سنوات.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الشرامي طلب من إدارة نادي الرجاء البيضاوي التريت قبل توقيع العقد، نظرا إلى ما له من تداعيات سلبية على مصالح الفريق، إذ طلب تأجيل ذلك إلى حين خروج النادي من الحراك، الذي تقوده الجماهير ضد الإدارة التسييرية، والتقنية للخضر، وكذا إلى حين إشراك جميع المتخصصين، ورجالات القانون من المنخرطين في اتخاذ هذا القرار المهم، والصعب.

وفيما يلي الوثيقة، التي تثبت استقالة الشرامي من منصبه: