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الامارات.. "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد بالامارات من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحيانا.

 

وناشد المركز - في بيان أصدره مساء اليوم- مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح الغد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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